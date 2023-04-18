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Збірну Росії з баскетболу відсторонили від Олімпіади

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 квітня 2023, 18:20
Збірну Росії з баскетболу відсторонили від Олімпіади
Фото: Getty Images

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) повідомила, що російську чоловічу збірну з баскетболу не буде допущено до участі в передкваліфікаційному турнірі на літню Олімпіаду 2024 року в Парижі.

Джерело: "Интерфакс"

Дослівно: "Дотримуючись рекомендацій МОК щодо участі спортсменів із російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня, виконавчий комітет ФІБА ухвалив рішення не дозволяти реєстрацію чоловічої збірної Росії на олімпійських передкваліфікаційних турнірах".

Деталі: Повідомляється, що збірну Росії замінила Болгарія.

Раніше ФІБА відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в змаганнях під егідою організації,

Також на території РФ і Білорусі заборонено проведення будь-яких змагань під егідою ФІБА.

Що було раніше: 17 квітня міністерство молоді та спорту України опубліковало список атлетів та чиновників з Росії та Білорусі, що підтримують війну, розпочату РФ.

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Теми: спортРосіявійнасанкції
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