Сборную России по баскетболу отстранили от Олимпиады

Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила, что российская мужская сборная по баскетболу не будет допущена к участию в предквалификационном турнире на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Источник: "Интерфакс"

Дословно: "Следуя рекомендациям МОК относительно участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованных 28 марта, исполнительный комитет ФИБА принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России на олимпийских предквалификационных турнирах".

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Детали: Сообщается, что сборную России заменила Болгария.

Ранее ФИБА отстранила сборные России и Беларуси от участия в соревнованиях под эгидой организации,

Также на территории РФ и Беларуси запрещено проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.

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Что предшествовало: 17 апреля министерство молодежи и спорта Украины опубликовало список атлетов и чиновников из России и Беларуси, поддерживающих войну, начатую РФ.