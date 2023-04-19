165 ворожих прильотів по Сумщині: одна загибла, двоє поранених

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 6 прикордонних громад Сумської області, внаслідок чого загинула одна людина і ще одна – дістала поранення.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Під острілами опинилися території Річківської, Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Есманської, Середино-Будської громад.

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Загалом зафіксовано 165 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів. На жаль, є загибла, поранені та значні руйнування.

Дослівно: "Річківська громада: по селу Річки Річківської росіяни били з артилерії (7 прильотів ствольна артилерія та 5 прильотів РСЗВ), унаслідок чого 1 цивільна особа (жінка) поранена, 1 цивільна особа від отриманих поранень (жінка) померла у кареті швидкої допомоги, пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Через 2 години по селу ворог вдарив ще раз із РСЗВ – ще 5 прильотів".

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Деталі: Крім того, по території Юнаківської громади здійснено гранатометний обстріл (1 постріл), унаслідок чого 1 цивільна особа (чоловік) отримала поранення.

8 мін скинули росіяни на територію Новослобідської громади, унаслідок чого пошкоджено приватне домогосподарство. В інший населений пункт громади були скинуті ще 11 мін.

По Середино-Будській громаді зафіксовано 20 прильотів з артилерії, унаслідок чого пошкоджено 4 домоволодіння.

По Есманській громаді ворог здійснив мінометний обстріл – 5 прильотів.

По Білопільській громаді росіяни гатили з АГС – 40 прильотів, артилерії – 8 прильотів та мінометів – 55 прильотів.