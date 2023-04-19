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165 вражеских прилетов по Сумщине: одна погибшая, двое раненых

Ольга ГлущенкоСреда, 19 апреля 2023, 00:28
165 вражеских прилетов по Сумщине: одна погибшая, двое раненых
последствия обстрелов Сумской области, фото ОГП

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 6 пограничных общин Сумской области, в результате чего погиб один человек и еще один - получил ранения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Под обстрелами оказались территории Речковской, Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Эсманской, Середино-Будской громад.

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Всего зафиксировано 165 прилетов из минометов, артиллерии, гранатометов. К сожалению, есть погибшая, раненые и значительные разрушения.

Дословно: "Речковская община: по селу Речки Речковской россияне били из артиллерии (7 прилетов ствольная артиллерия и 5 прилетов РСЗО), в результате чего 1 гражданское лицо (женщина) ранена, 1 гражданское лицо от полученных ранений (женщина) умерла в карете скорой помощи, поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

Через 2 часа по селу враг ударил еще раз из РСЗО – еще 5 прилетов".

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Детали: Кроме того, по территории Юнаковской громады осуществлен гранатометный обстрел (1 выстрел), в результате чего 1 гражданское лицо (мужчина) получил ранения.

8 мин сбросили россияне на территорию Новослободской громады, в результате чего повреждено частное домохозяйство. В другой населенный пункт громады были сброшены еще 11 мин.

По Середино-Будской громаде зафиксировано 20 прилетов из артиллерии, в результате чего повреждены 4 домовладения.

По Эсманской громаде враг совершил минометный обстрел – 5 прилетов.

По Белопольской громаде россияне били из АГС – 40 прилетов, артиллерии – 8 прилетов и минометов – 55 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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