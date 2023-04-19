Росіяни атакували Одещину "Шахедами", влучили в об’єкт інфраструктури
Середа, 19 квітня 2023, 04:20
У ніч на середу, 19 квітня, росіяни атакували "Шахедами" Одеську область, є влучання в об’єкт інфраструктури.
Джерело: Одеська РВА
Дослівно: "Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині.
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Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури".
Деталі: За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
На місці події рятувальники локалізують пожежу на місці прильоту.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: В ОК "Південь" згодом повідомили, що було зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, рятувальники ліквідували пожежу.