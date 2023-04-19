Росіяни атакували Одещину "Шахедами", влучили в об’єкт інфраструктури

У ніч на середу, 19 квітня, росіяни атакували "Шахедами" Одеську область, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Джерело: Одеська РВА

Дослівно: "Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині.

Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури".

Деталі: За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місці події рятувальники локалізують пожежу на місці прильоту.

Оновлено: В ОК "Південь" згодом повідомили, що було зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, рятувальники ліквідували пожежу.