Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами", попали в объект инфраструктуры

В ночь на среду, 19 апреля, россияне атаковали "Шахедами" Одесскую область, есть попадание в объект инфраструктуры.

Источник: Одесская РВА

Дословно: "Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахид-136 по Одесской области.

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Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры".

Детали: По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия спасатели локализуют пожар на месте прилета.

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Обновлено: В ОК "Юг" впоследствии сообщили, что было зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры, спасатели ликвидировали пожар.