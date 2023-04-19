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Повітряники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник

Ольга Глущенко Середа, 19 квітня 2023, 07:46
Повітряники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Увечері 18 квітня Сили оборони збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Вчора пiзно ввечерi вiйськові з повiтряного командування "Схiд" збили над Дніпропетровщиною безпiлотник агресора. Ймовiрно, Шахед-136".

Нагадаємо: Ввечері 18 квітня Сили оборони збили 7 ворожих безпілотників, з них - 6 іранських дронів-камікадзе Shahed у Запорізькій області.

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Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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