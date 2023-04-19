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Воздушники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник

Ольга ГлущенкоСреда, 19 апреля 2023, 07:46
Воздушники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник
иллюстративное фото с сайта "Армия Inform"

Вечером 18 апреля Силы обороны сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Вчера поздно вечером военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной беспилотник агрессора. Вероятно, Шахед-136".

Напомним: Вечером 18 апреля Силы обороны сбили 7 вражеских беспилотников, из них - 6 иранских дронов-камикадзе Shahed в Запорожской области.

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Темы: Днепропетровская областьбеспилотникиВоздушные силы ВСУ
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