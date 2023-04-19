Воздушники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник
Среда, 19 апреля 2023, 07:46
Вечером 18 апреля Силы обороны сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак
Прямая речь: "Вчера поздно вечером военные из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной беспилотник агрессора. Вероятно, Шахед-136".
Реклама:
Напомним: Вечером 18 апреля Силы обороны сбили 7 вражеских беспилотников, из них - 6 иранских дронов-камикадзе Shahed в Запорожской области.