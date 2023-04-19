Індія обігнала Китай за кількістю населення – ООН
Індія стала найбільш населеною країною світу, обігнавши Китай майже на 3 мільйони осіб: її населення – 1 428,6 мільйона або понад 1,4 мільярда людей.
Джерело: дані Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй, "Reuters" і "Bloomberg"
Деталі: "Reuters" повідомив, що Індія на шляху до того, щоб стати найбільш населеною країною світу, обігнавши Китай в середині цього року. "Bloomberg" повідомив, що Індія вже випередила Китай.
Згідно з демографічними даними "Доповіді про стан народонаселення світу, 2023 рік" Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), населення Індії становить 1,4286 мільярда осіб проти 1,4257 мільярда осіб у Китаї.
Сполучені Штати Америки посідають далеке третє місце з населенням 340 мільйонів.
Населення України цього року оцінюється у 36,7 мільйона людей, із яких 20% – особи віком 65 років і більше.
Дані відображають інформацію, доступну станом на лютий 2023 року, йдеться у звіті.
Останній перепис населення в Індії проводився у 2011 році, а наступний, що планувався на 2021 рік, затримується через пандемію.
Очікуться, що Індія, де половина населення молодша за 30 років, у найближчі роки стане найбільшою економікою світу, що зростатиме найшвидше.
Третя за величиною економіка Азії зараз є домом для майже п'ятої частини людства – більше, ніж усе населення Європи, Африки чи Америки.
Поки що це стосується і Китаю, але очікується, що це зміниться, оскільки, за прогнозами, населення Індії продовжить зростати і досягне 1,668 мільярдів до 2050 року, а населення Китаю скоротиться приблизно до 1,317 мільярдів.
Хоча на Індію та Китай припадатиме більше третини від оціночної чисельності населення світу, що становить 8,045 мільярдів, зростання населення в обох азійських гігантах сповільнюється, причому в Китаї воно відбувається набагато швидше, ніж в Індії.
Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть – історичний поворот, який, як очікується, ознаменує початок тривалого періоду зменшення кількості громадян, що матиме глибокі наслідки для його економіки та світу.
Згідно з урядовими даними, щорічний приріст населення Індії з 2011 року становить в середньому 1,2%, порівняно з 1,7% за 10 років до цього.
Пряма мова Андреа Войнар, представниці Фонду народонаселення ООН в Індії: "Результати індійського опитування свідчать про те, що демографічна стурбованість просочилася в широкі верстви населення. Проте демографічні показники не повинні викликати занепокоєння чи тривогу. Замість цього їх слід розглядати як символ прогресу, розвитку і прагнень, якщо права і вибір людини захищаються".
Нагадаємо: 15 листопада 2022 року населення Землі досягло знаменної позначки у 8 мільярдів осіб.