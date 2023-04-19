Індія обігнала Китай за кількістю населення – ООН

Індія стала найбільш населеною країною світу, обігнавши Китай майже на 3 мільйони осіб: її населення – 1 428,6 мільйона або понад 1,4 мільярда людей.

Джерело: дані Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй, "Reuters" і "Bloomberg"

Деталі: "Reuters" повідомив, що Індія на шляху до того, щоб стати найбільш населеною країною світу, обігнавши Китай в середині цього року. "Bloomberg" повідомив, що Індія вже випередила Китай.

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Згідно з демографічними даними "Доповіді про стан народонаселення світу, 2023 рік" Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), населення Індії становить 1,4286 мільярда осіб проти 1,4257 мільярда осіб у Китаї.

Сполучені Штати Америки посідають далеке третє місце з населенням 340 мільйонів.

Населення України цього року оцінюється у 36,7 мільйона людей, із яких 20% – особи віком 65 років і більше.

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Дані відображають інформацію, доступну станом на лютий 2023 року, йдеться у звіті.

Останній перепис населення в Індії проводився у 2011 році, а наступний, що планувався на 2021 рік, затримується через пандемію.

Очікуться, що Індія, де половина населення молодша за 30 років, у найближчі роки стане найбільшою економікою світу, що зростатиме найшвидше.

Третя за величиною економіка Азії зараз є домом для майже п'ятої частини людства – більше, ніж усе населення Європи, Африки чи Америки.

Поки що це стосується і Китаю, але очікується, що це зміниться, оскільки, за прогнозами, населення Індії продовжить зростати і досягне 1,668 мільярдів до 2050 року, а населення Китаю скоротиться приблизно до 1,317 мільярдів.

Дані ООН про населення країн Азії United Nations Population Fund, unfpa.org

Хоча на Індію та Китай припадатиме більше третини від оціночної чисельності населення світу, що становить 8,045 мільярдів, зростання населення в обох азійських гігантах сповільнюється, причому в Китаї воно відбувається набагато швидше, ніж в Індії.

Минулого року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть – історичний поворот, який, як очікується, ознаменує початок тривалого періоду зменшення кількості громадян, що матиме глибокі наслідки для його економіки та світу.

Згідно з урядовими даними, щорічний приріст населення Індії з 2011 року становить в середньому 1,2%, порівняно з 1,7% за 10 років до цього.

Пряма мова Андреа Войнар, представниці Фонду народонаселення ООН в Індії: "Результати індійського опитування свідчать про те, що демографічна стурбованість просочилася в широкі верстви населення. Проте демографічні показники не повинні викликати занепокоєння чи тривогу. Замість цього їх слід розглядати як символ прогресу, розвитку і прагнень, якщо права і вибір людини захищаються".

Нагадаємо: 15 листопада 2022 року населення Землі досягло знаменної позначки у 8 мільярдів осіб.