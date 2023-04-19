Индия обогнала Китай по численности населения в этом году – ООН

Индия стала самой населенной страной мира, обогнав Китай почти на 3 миллиона человек: ее население – 1 428,6 миллиона или более 1,4 миллиарда человек.

Источник: данные Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций, "Reuters" и "Bloomberg"

Детали: "Reuters" сообщил, что Индия на пути к тому, чтобы стать самой населенной страной мира, обогнав Китай в середине этого года. "Bloomberg" сообщил, что Индия уже опередила Китай.

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Согласно демографическим данным "Доклада о состоянии народонаселения мира, 2023 год" Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA), население Индии составляет 1,4286 миллиарда человек против 1,4257 миллиарда человек в Китае.

Соединенные Штаты Америки занимают далекое третье место с населением 340 миллионов человек.

Население Украины в этом году оценивается в 36,7 миллиона человек, из которых 20% – лица в возрасте 65 лет и старше.

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Данные отражают информацию, доступную по состоянию на февраль 2023 года, говорится в отчете.

Последняя перепись населения в Индии проводилась в 2011 году, а следующая, которая планировалась на 2021 год, задерживается из-за пандемии.

Ожидается, что Индия, где половина населения моложе 30 лет, в ближайшие годы станет крупнейшей экономикой мира, которая будет расти быстрее всего.

Третья по величине экономика Азии сейчас является домом для почти пятой части человечества – больше, чем все население Европы, Африки или Америки.

Пока это касается и Китая, но ожидается, что это изменится, поскольку, по прогнозам, население Индии продолжит расти и достигнет 1,668 миллиардов к 2050 году, а население Китая сократится примерно до 1,317 миллиардов.

Данные ООН о населении стран Азии United Nations Population Fund, unfpa.org

Хотя на Индию и Китай будет приходиться более трети от оценочной численности населения мира, что составляет 8,045 миллиардов, рост населения в обоих азиатских гигантах замедляется, причем в Китае он происходит гораздо быстрее, чем в Индии.

В прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий – исторический поворот, который, как ожидается, ознаменует начало длительного периода уменьшения количества граждан, что будет иметь глубокие последствия для его экономики и мира.

Согласно правительственным данным, ежегодный прирост населения Индии с 2011 года составляет в среднем 1,2%, по сравнению с 1,7% за 10 лет до этого.

Прямая речь Андреа Войнар, представительницы Фонда народонаселения ООН в Индии: "Результаты индийского опроса свидетельствуют о том, что демографическая обеспокоенность просочилась в широкие слои населения. Однако демографические показатели не должны вызывать беспокойство или тревогу. Вместо этого их следует рассматривать как символ прогресса, развития и стремлений, если права и выбор человека защищаются".

Напомним: 15 ноября 2022 года население Земли достигло знаменательной отметки в 8 миллиардов человек.