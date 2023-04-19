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Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні

Станіслав ПогоріловСереда, 19 квітня 2023, 12:42
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв почав погрожувати, що країна-агресор поставить російську зброю КНДР, якщо Південна Корея почне забезпечувати озброєнням Україну.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєва обурило те, що Південна Корея начебто запевняла, що не буде постачати зброю Україні, а зараз змінила думку.

"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать новітні зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів - наших партнерів із КНДР?" – почав лякати Медведєв.

Що було раніше: Перед цим президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що його країна може розширити свою підтримку України і вийти за межі гуманітарної та економічної допомоги, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

Юн Сук Йоль зробив таку заяву напередодні офіційного візиту до США наступного тижня. Це був перший випадок, коли Сеул висловив готовність надати Україні зброю, більш ніж через рік після того, як виключив можливість надання летальної допомоги.

Теми: МедведєввійназброяКНДР
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