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Медведев пугает, что Россия вооружит КНДР, если Южная Корея даст оружие Украине

Станислав ПогориловСреда, 19 апреля 2023, 12:42
Медведев пугает, что Россия вооружит КНДР, если Южная Корея даст оружие Украине
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев начал угрожать, что страна-агрессор поставит российское оружие КНДР, если Южная Корея начнет обеспечивать вооружением Украину.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Медведева возмутило то, что Южная Корея вроде бы уверяла, что не будет поставлять оружие Украине, а сейчас изменила мнение.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей - наших партнеров из КНДР?" - начал пугать Медведев.

Что предшествовало: Перед этим президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что его страна может расширить свою поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

Юн Сук Йоль сделал такое заявление накануне официального визита в США на следующей неделе. Это был первый случай, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие, более чем через год после того, как исключил возможность предоставления летальной помощи.

Темы: МедведеввойнаоружиеКНДР
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