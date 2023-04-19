Дефіцит ракетних двигунів у США стримує виробництво ракет до HIMARS для України

Проблеми в ланцюгах постачання перешкоджають зусиллям американських виробників зброї виробляти більше озброєнь для України і поповнювати запаси для США та їхніх союзників, зокрема це стосується ракет GMLRS і установок HIMARS.

Джерело: американське видання "The Wall Street Journal"

Деталі: Великі американські виробники озброєнь нарощують виробництво довше, ніж очікувалося, незважаючи на мільярди доларів підтримки з боку Пентагону.

Оборонні компанії планують виконати контракти, купуючи обладнання за кордоном для виробництва більш затребуваних артилерійських снарядів.

Компанія Lockheed Martin Corp. 18 квітня заявила, що продажі її ракет великої дальності, відомих як керована система залпового вогню або GMLRS, впали в останньому кварталі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. США відправили сотні таких ракет в Україну, яка захищає свою територію від Росії.

Lockheed Martin відзвітувала про зростання продажів, але заявила, що дефіцит ключових компонентів, таких як ракетні двигуни для GMLRS та інших ракет, продовжує перешкоджати зусиллям з нарощування виробництва.

Коли президент Джо Байден відвідав завод Lockheed Martin в місті Трой у травні 2022 року, він і виконавчий директор компанії Джим Тейклет пообіцяли подвоїти виробництво ракет "Javelin" до 2024 року.

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За даними компанії та армії, ця мета була перенесена на 2026 рік, так само як і мета збільшити виробництво ракет GMLRS і пускових установок HIMARS.

"Ми думали, що зможемо досягти цього раніше", – сказав в інтерв'ю фінансовий директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Керівники оборонних компаній заявили, що ракетні двигуни залишаються проблемою для виробників ракет, включаючи Lockheed Martin і Raytheon Technologies Corp.

Northrop Grumman Corp. тепер найнята для виробництва більшої кількості ракетних двигунів і доповнення одноразового єдиного постачальника Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

Минулого тижня Пентагон заявив, що уклав з Aerojet угоду на суму 216 мільйонів доларів на модернізацію виробничих ліній. Компанія заявила, що виробництво відновлюється після пожежі на заводі минулої осені.

У грудні Aerojet погодився продати себе компанії L3Harris Technologies Inc. за $4,7 млрд, хоча ця угода перебуває під пильною увагою антимонопольних органів, які минулого року заблокували продаж Aerojet компанії Lockheed Martin.

Деякі керівники оборонних відомств заявили, що Пентагон не поспішає укладати нові угоди і надавати стимули для збільшення виробництва, – керівництво оборонного відомства США відкидає це.

Начальник відділу закупівель Пентагону Білл Лаплант заявив минулого місяця, що відновлення і розширення запасів боєприпасів для підготовки до будь-якого потенційного конфлікту з Китаєм через Тайвань займе 5-6 років.

Цього року Пентагон уклав кілька нових контрактів на загальну суму близько 1,2 мільярда доларів, пов'язаних із поставками в Україну або поповненням запасів. Від початку російського вторгнення було укладено контрактів на суму близько 11 мільярдів доларів, але вони мають бути виплачені протягом кількох років.

Більшість цьогорічних контрактів стосуються 155-мм артилерійських снарядів, причому такі компанії, як General Dynamics Corp., уклали контракти на збільшення виробництва.

Інші компанії виграли контракти на пошук закордонних запасів боєприпасів, які Пентагон може купити і відправити в Україну.

Решта контрактів Пентагону стосуються військових транспортних засобів, зокрема колісних "Humvee", безпілотників, запчастин та навчання.

Ракети GMLRS і PAC-3 компанії Lockheed Martin, що використовуються в системах протиповітряної оборони "Patriot", є одними з тих, що призначені для комплексних закупівель.

Пентагон прагне заохотити промисловість інвестувати в додаткові виробничі потужності, що потенційно може призвести до економії коштів.