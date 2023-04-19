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Дефицит ракетных двигателей в США сдерживает производство ракет к HIMARS для Украины

Елена РощинаСреда, 19 апреля 2023, 13:26
Дефицит ракетных двигателей в США сдерживает производство ракет к HIMARS для Украины
Установка HIMARS, фото AFP via Getty Images

Проблемы в цепях поставок препятствуют усилиям американских производителей оружия производить больше вооружений для Украины и пополнять запасы для США и их союзников, в частности это касается ракет GMLRS и установок HIMARS.

Источник: американское издание "The Wall Street Journal"

Детали: Крупные американские производители вооружений наращивают производство дольше, чем ожидалось, несмотря на миллиарды долларов поддержки со стороны Пентагона.

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Оборонные компании планируют выполнить контракты, покупая оборудование за рубежом для производства более востребованных артиллерийских снарядов.

Компания Lockheed Martin Corp. 18 апреля заявила, что продажи ее ракет большой дальности, известных как управляемая система залпового огня или GMLRS, упали в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. США отправили сотни таких ракет в Украину, которая защищает свою территорию от России.

Lockheed Martin отчиталась о росте продаж, но заявила, что дефицит ключевых компонентов, таких как ракетные двигатели для GMLRS и других ракет, продолжает препятствовать усилиям по наращиванию производства.

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Когда президент Джо Байден посетил завод Lockheed Martin в городе Трой в мае 2022 года, он и исполнительный директор компании Джим Тейклет пообещали удвоить производство ракет "Javelin" к 2024 году. 

По данным компании и армии, эта цель была перенесена на 2026 год, так же как и цель увеличить производство ракет GMLRS и пусковых установок HIMARS. 

"Мы думали, что сможем достичь этого раньше", – сказал в интервью финансовый директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Руководители оборонных компаний заявили, что ракетные двигатели остаются проблемой для производителей ракет, включая Lockheed Martin и Raytheon Technologies Corp. 

Northrop Grumman Corp. теперь нанята для производства большего количества ракетных двигателей и дополнения одноразового единственного поставщика Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что заключил с Aerojet соглашение на сумму 216 миллионов долларов на модернизацию производственных линий. Компания заявила, что производство восстанавливается после пожара на заводе прошлой осенью. 

В декабре Aerojet согласился продать себя компании L3Harris Technologies Inc. за $4,7 млрд, хотя эта сделка находится под пристальным вниманием антимонопольных органов, которые в прошлом году заблокировали продажу Aerojet компании Lockheed Martin.

Некоторые руководители оборонных ведомств заявили, что Пентагон не спешит заключать новые сделки и предоставлять стимулы для увеличения производства, – руководство оборонного ведомства США отрицает это.

Начальник отдела закупок Пентагона Билл Лаплант заявил в прошлом месяце, что восстановление и расширение запасов боеприпасов для подготовки к любому потенциальному конфликту с Китаем из-за Тайваня займет 5-6 лет.

В этом году Пентагон заключил несколько новых контрактов на общую сумму около 1,2 миллиарда долларов, связанных с поставками в Украину или пополнением запасов. С начала российского вторжения было заключено контрактов на сумму порядка 11 миллиардов долларов, но они должны быть выплачены в течение нескольких лет.

Большинство нынешних контрактов касаются 155-мм артиллерийских снарядов, причем такие компании, как General Dynamics Corp. заключили контракты на увеличение производства. 

Другие компании выиграли контракты на поиск зарубежных запасов боеприпасов, которые Пентагон может купить и отправить в Украину. 

Остальные контракты Пентагона касаются военных транспортных средств, в частности колесных "Humvee", беспилотников, запчастей и обучения.

Ракеты GMLRS и PAC-3 компании Lockheed Martin, используемые в системах противовоздушной обороны "Patriot", являются одними из тех, которые предназначены для комплексных закупок. 

Пентагон стремится поощрить промышленность инвестировать в дополнительные производственные мощности, что потенциально может привести к экономии средств.

Темы: оружиеСШАHIMARSвойна
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