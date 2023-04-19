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Екснардеп від забороненої КПУ друкував на своєму принтері агітки на підтримку окупантів

"Українська правда"Середа, 19 квітня 2023, 17:38

Служба безпеки України викрила колишнього нардепа, який роздавав жителям Харківщини "агітки" на підтримку окупантів.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області.

Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої Комуністичної партії".

 

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про 72-річного уродженця Харківщини Павла Тищенка (главу проросійської організації "Трудова Харківщина", якого в 2018 році облили кефіром на мітингу в Харкові).

За даними слідства, чоловік активно займався проросійською пропагандою: виготовляв агітаційні листівки на підтримку РФ та роздруковував їх вдома на власному принтері.

Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.

ВІДЕО ДНЯ

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Наразі йому повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Теми: Харківська областьСБУвійнапропаганда
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