Екснардеп від забороненої КПУ друкував на своєму принтері агітки на підтримку окупантів
Служба безпеки України викрила колишнього нардепа, який роздавав жителям Харківщини "агітки" на підтримку окупантів.
Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Дослівно спецслужба: "Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області.
Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої Комуністичної партії".
Деталі: За даними джерела УП, йдеться про 72-річного уродженця Харківщини Павла Тищенка (главу проросійської організації "Трудова Харківщина", якого в 2018 році облили кефіром на мітингу в Харкові).
За даними слідства, чоловік активно займався проросійською пропагандою: виготовляв агітаційні листівки на підтримку РФ та роздруковував їх вдома на власному принтері.
Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.
Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.
Наразі йому повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України.