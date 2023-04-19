Екснардеп від забороненої КПУ друкував на своєму принтері агітки на підтримку окупантів

Служба безпеки України викрила колишнього нардепа, який роздавав жителям Харківщини "агітки" на підтримку окупантів.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Харківської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно спецслужба: "Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області.

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Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої Комуністичної партії".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про 72-річного уродженця Харківщини Павла Тищенка (главу проросійської організації "Трудова Харківщина", якого в 2018 році облили кефіром на мітингу в Харкові).

За даними слідства, чоловік активно займався проросійською пропагандою: виготовляв агітаційні листівки на підтримку РФ та роздруковував їх вдома на власному принтері.

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Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Наразі йому повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України.