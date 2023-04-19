Экс-нардеп от запрещенной КПУ печатал на своем принтере агитки в поддержку оккупантов

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего нардепа, который раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского пособника в результате комплексных мероприятий в Харьковской области.

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Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной Коммунистической партии".

Детали: По данным источника УП, речь идет о 72-летнем уроженце Харьковщины Павле Тищенко (главе пророссийской организации "Трудовая Харьковщина", которого в 2018 году облили кефиром на митинге в Харькове).

По данным следствия, мужчина активно занимался пророссийской пропагандой: изготавливал агитационные листовки в поддержку РФ и распечатывал их дома на собственном принтере.

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После этого бывший нардеп распространял их по Харьковскому району среди местных жителей.

Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора.

Сейчас ему сообщено о подозрении в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.