Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-нардеп от запрещенной КПУ печатал на своем принтере агитки в поддержку оккупантов

"Украинская правда"Среда, 19 апреля 2023, 17:38

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего нардепа, который раздавал жителям Харьковщины "агитки" в поддержку оккупантов.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Харьковской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского пособника в результате комплексных мероприятий в Харьковской области.

Им оказался бывший народный депутат Украины третьего созыва от запрещенной Коммунистической партии".

 

Детали: По данным источника УП, речь идет о 72-летнем уроженце Харьковщины Павле Тищенко (главе пророссийской организации "Трудовая Харьковщина", которого в 2018 году облили кефиром на митинге в Харькове).

По данным следствия, мужчина активно занимался пророссийской пропагандой: изготавливал агитационные листовки в поддержку РФ и распечатывал их дома на собственном принтере.

После этого бывший нардеп распространял их по Харьковскому району среди местных жителей.

ВИДЕО ДНЯ

Инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора.

Сейчас ему сообщено о подозрении в изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Темы: Харьковская областьСБУвойнапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Все новости...
Харьковская область
Авиаудар РФ по Волчанску: из-под завалов достали тела 2 погибших
Россияне обстреляли Волчанск, попали в медицинское учреждение
Оккупанты били по Харьковской области: 4 раненых, волонтер – в тяжелом состоянии
Последние новости
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
23:57
Украинский производитель спортивного снаряжения выходит на рынок Румынии
23:41
Правительство Испании утвердило дополнительные 8 млрд евро на оборонные расходы
23:26
Литва впервые в истории отключилась от российской энергосистемы
23:10
Шмыгаль в Ватикане встретится с Папой Римским перед визитом понтифика в Венгрию
22:49
НБУ перечислит в бюджет рекордную прибыль
Все новости...
Реклама: