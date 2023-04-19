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Повітряні сили показали вибухове знищення "Шахеда" в ніч на 19 квітня

Валентина РоманенкоСереда, 19 квітня 2023, 18:16
Повітряні сили показали вибухове знищення Шахеда в ніч на 19 квітня
скриншот

Повітряні сили продемонстрували кадри ефективного відпрацювання ППО по ворожій цілі в ніч на 19 квітня на Одещині.

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" віддано й героїчно обороняють українське небо.

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На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині".

Деталі: Як повідомлялось, уночі 19 квітня в небі Одеської області ППО знищила десять безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

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Теми: ППОШахедОдеська областьПовітряні сили ЗСУ
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