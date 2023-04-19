Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили показали вибухове знищення "Шахеда" в ніч на 19 квітня

Валентина РоманенкоСереда, 19 квітня 2023, 18:16
Повітряні сили показали вибухове знищення Шахеда в ніч на 19 квітня
скриншот

Повітряні сили продемонстрували кадри ефективного відпрацювання ППО по ворожій цілі в ніч на 19 квітня на Одещині.

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" віддано й героїчно обороняють українське небо.

На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині".

Деталі: Як повідомлялось, уночі 19 квітня в небі Одеської області ППО знищила десять безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131.

Теми: ППОШахедОдеська областьПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
ППО
Резніков підтвердив прибуття ще однієї системи IRIS-T в Україну
У Білорусі стартували військові навчання: випробовують ППО
До України прибули системи Patriot ще від двох країн
Останні новини
07:03
У Волгоградській області РФ розбився вертоліт санавіації – росЗМІ
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
Усі новини...
Реклама: