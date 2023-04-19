Зенітники вночі знищили 10 із 12 ворожих "Шахедів" в Одеській області

Росіяни вночі 19 квітня атакували Одещину дронами, Сили оборони знищили 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Повторну атаку "шахедами" у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину.

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Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Що передувало: У ніч на середу, 19 квітня, росіяни атакували "Шахедами" Одеську область, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо: Ввечері 18 квітня Сили оборони збили 7 ворожих безпілотників, з них - 6 іранських дронів-камікадзе Shahed у Запорізькій області.