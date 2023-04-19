Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зенітники вночі знищили 10 із 12 ворожих "Шахедів" в Одеській області

Ольга Глущенко Середа, 19 квітня 2023, 07:16
Зенітники вночі знищили 10 із 12 ворожих Шахедів в Одеській області
фото: Повітряні сили

Росіяни вночі 19 квітня атакували Одещину дронами, Сили оборони знищили 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Повторну атаку "шахедами" у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину.

Реклама:

Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Що передувало: У ніч на середу, 19 квітня, росіяни атакували "Шахедами" Одеську область, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо: Ввечері 18 квітня Сили оборони збили 7 ворожих безпілотників, з них - 6 іранських дронів-камікадзе Shahed у Запорізькій області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьШахедПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Одеська область
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: