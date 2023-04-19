Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зенітники вночі знищили 10 із 12 ворожих "Шахедів" в Одеській області

Ольга Глущенко Середа, 19 квітня 2023, 07:16
Зенітники вночі знищили 10 із 12 ворожих Шахедів в Одеській області
фото: Повітряні сили

Росіяни вночі 19 квітня атакували Одещину дронами, Сили оборони знищили 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Повторну атаку "шахедами" у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину.

Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Що передувало: У ніч на середу, 19 квітня, росіяни атакували "Шахедами" Одеську область, є влучання в об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо: Ввечері 18 квітня Сили оборони збили 7 ворожих безпілотників, з них - 6 іранських дронів-камікадзе Shahed у Запорізькій області.

Теми: Одеська областьШахедПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Віцеспікерка парламенту Угорщини: Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО

ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного

Усі новини...
Одеська область
Росіяни атакували Одещину "Шахедами", влучили в об’єкт інфраструктури
На Одещині спіймали прикордонника, який крав і продавав зброю злодіям
Нічна атака "Шахедів": на Одещині є влучання у підприємство
Останні новини
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
23:57
Український виробник спортивного спорядження виходить на ринок Румунії
23:41
Уряд Іспанії затвердив додаткові 8 млрд євро на оборонні витрати
23:26
Литва вперше в історії відключилася від російської енергосистеми
23:10
Шмигаль у Ватикані зустрінеться з Папою Римським перед візитом понтифіка до Угорщини
Усі новини...
Реклама: