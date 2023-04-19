Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы показали взрывное уничтожение "Шахеда" в ночь на 19 апреля

Валентина РоманенкоСреда, 19 апреля 2023, 18:16
Воздушные силы показали взрывное уничтожение Шахеда в ночь на 19 апреля
скриншот

Воздушные силы продемонстрировали кадры эффективной отработки ПВО по вражеской цели в ночь на 19 апреля в Одесской области.

Источник: Воздушное командование "Південь"

Дословно: "Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" преданно и героически защищают украинское небо.

Реклама:

На видео - боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области".

Детали: Как сообщалось, ночью 19 апреля в небе Одесщины ПВО уничтожила десять беспилотников иранского производства Shahed-136/131.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПВОШахедОдесская областьВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
ПВО
Появился снимок последствий удара по российской базе ПВО в Крыму
Ночью над Украиной сбили четыре крылатые ракеты
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: