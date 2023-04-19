Воздушные силы показали взрывное уничтожение "Шахеда" в ночь на 19 апреля
Среда, 19 апреля 2023, 18:16
Воздушные силы продемонстрировали кадры эффективной отработки ПВО по вражеской цели в ночь на 19 апреля в Одесской области.
Источник: Воздушное командование "Південь"
Дословно: "Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" преданно и героически защищают украинское небо.
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На видео - боевая работа подразделения бригады ночью 19 апреля 2023 года в Одесской области".
Детали: Как сообщалось, ночью 19 апреля в небе Одесщины ПВО уничтожила десять беспилотников иранского производства Shahed-136/131.
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