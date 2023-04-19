Окупанти беруть підписку про невиїзд з колаборантів Скадовська – Генштаб

Російські окупанти почали брати підписку про невиїзд із колаборантів міста Скадовськ на Херсонщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Станом на 18 квітня в місті Скадовськ Херсонської області російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих, хто співпрацює з ними, підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району"

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Деталі: Генштаб повідомляє, що таким чином ворог продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій як "живий щит".

Що цьому передувало:

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти складають списки цивільних на "евакуацію" зі Скадовського району Херсонщини на територію Криму та Росії.