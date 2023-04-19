Окупанти беруть підписку про невиїзд з колаборантів Скадовська – Генштаб
Середа, 19 квітня 2023, 18:58
Російські окупанти почали брати підписку про невиїзд із колаборантів міста Скадовськ на Херсонщині.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Станом на 18 квітня в місті Скадовськ Херсонської області російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих, хто співпрацює з ними, підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району"
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Деталі: Генштаб повідомляє, що таким чином ворог продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій як "живий щит".
Що цьому передувало:
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти складають списки цивільних на "евакуацію" зі Скадовського району Херсонщини на територію Криму та Росії.
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