Окупанти беруть підписку про невиїзд з колаборантів Скадовська – Генштаб

Російські окупанти почали брати підписку про невиїзд із колаборантів міста Скадовськ на Херсонщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Станом на 18 квітня в місті Скадовськ Херсонської області російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих, хто співпрацює з ними, підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району"

Деталі: Генштаб повідомляє, що таким чином ворог продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій як "живий щит".

Що цьому передувало: