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Окупанти беруть підписку про невиїзд з колаборантів Скадовська – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 квітня 2023, 18:58
Окупанти беруть підписку про невиїзд з колаборантів Скадовська – Генштаб
Російські окупанти у Скадовську, AP

Російські окупанти почали брати підписку про невиїзд із колаборантів міста Скадовськ на Херсонщині.

Джерело: Генштаб ЗСУ 

Дослівно: "Станом на 18 квітня в місті Скадовськ Херсонської області російські окупанти почали змушувати всіх колаборантів та тих, хто співпрацює з ними, підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району"

Деталі: Генштаб повідомляє, що таким чином ворог продовжує використовувати цивільне населення тимчасово захоплених територій як "живий щит". 

Що цьому передувало: 

  • Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти складають списки цивільних на "евакуацію" зі Скадовського району Херсонщини на територію Криму та Росії.

Теми: ГенштабХерсонська областьокупація
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