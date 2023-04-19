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Оккупанты берут подписку о невыезде с коллаборантов Скадовска – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 апреля 2023, 18:58
Оккупанты берут подписку о невыезде с коллаборантов Скадовска – Генштаб
Российские оккупанты в Скадовске, AP

Российские оккупанты начали брать подписку о невыезде с коллаборационистов города Скадовск в Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "По состоянию на 18 апреля в городе Скадовск Херсонской области российские оккупанты начали заставлять всех коллаборационистов и тех, кто сотрудничает с ними, подписать обязательства о запрете выезда за пределы района"

Детали: Генштаб сообщает, что таким образом враг продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий как "живой щит". 

Что этому предшествовало: 

Темы: ГенштабХерсонская областьоккупация
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