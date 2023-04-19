Оккупанты берут подписку о невыезде с коллаборантов Скадовска – Генштаб

Российские оккупанты начали брать подписку о невыезде с коллаборационистов города Скадовск в Херсонской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По состоянию на 18 апреля в городе Скадовск Херсонской области российские оккупанты начали заставлять всех коллаборационистов и тех, кто сотрудничает с ними, подписать обязательства о запрете выезда за пределы района"

Детали: Генштаб сообщает, что таким образом враг продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий как "живой щит".

Что этому предшествовало: