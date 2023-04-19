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Нацгвардійці і поліція проводять злагодження із бойовою технікою, необхідною для наступу – Клименко

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 21:40
Нацгвардійці і поліція проводять злагодження із бойовою технікою, необхідною для наступу – Клименко
Фото з сайту МВС

Сили Нацгвардії і Нацполіції наразі проводять злагодження із використанням бойової техніки, необхідної для штурмових дій та наступу.

Джерело: сайт МВС з посиланням на заяву глави МВС Ігоря Клименка під час робочої поїздки до південно-східних регіонів України

Деталі: Повідомляється, що міністр відвідав нацгвардійців та поліцейських, які перебувають на передових позиціях, а також побував на тренуванні бригад "Кара-Даг" та "Люті", де впевнився у "готовності бійців звільняти українські території".

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Пряма мова Клименка: "Моральний дух наших бійців достатньо високий. Вони стійкі і розуміють, що їм необхідно робити, яким чином тримати фронт. Ми вже проводимо злагодження із використанням бойової техніки, яка необхідна, в тому числі, для наступальних та штурмових дій".

Деталі: В МВС нагадали, що бригада оперативного призначення "Кара-Даг" та об’єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" є складовими "Гвардії наступу". 

 
фото з сайту МВС

Наразі нацгвардійці відточують маневри та стрільбу, а основним завданням "Люті" є відсіч та стримування збройної агресії, штурмові дії, знешкодження ДРГ, аеророзвідка та знищення противника. 

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Клименко зазначив, що бойова підготовка та інструктори, які проводять вишкіл наших підрозділів – на "дуже високому рівні".

Теми: МВСГвардія наступуконтрнаступ
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