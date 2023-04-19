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Нацгвардейцы и полиция проводят слаживание с боевой техникой, необходимой для наступления – Клименко

Ирина БалачукСреда, 19 апреля 2023, 21:40
Нацгвардейцы и полиция проводят слаживание с боевой техникой, необходимой для наступления – Клименко
Фото с сайта МВД

Силы Нацгвардии и Нацполиции сейчас проводят слаживание с использованием боевой техники, необходимой для штурмовых действий и наступления.

Источник: сайт МВД со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко во время рабочей поездки в юго-восточные регионы Украины

Детали: Сообщается, что министр посетил нацгвардейцев и полицейских, которые находятся на передовых позициях, а также побывал на тренировке бригад "Кара-Даг" и "Лють", где убедился в "готовности бойцов освобождать украинские территории".

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Прямая речь Клименко: "Моральный дух наших бойцов достаточно высок. Они устойчивы и понимают, что им необходимо делать, каким образом держать фронт. Мы уже проводим слаживание с использованием боевой техники, которая необходима, в том числе, для наступательных и штурмовых действий".

Детали: В МВД напомнили, что бригада оперативного назначения "Кара-Даг" и объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" являются составляющими "Гвардии наступления". 

 
Фото с сайта МВД

Сейчас нацгвардейцы оттачивают маневры и стрельбу, а основной задачей "Люти" является отпор и сдерживание вооруженной агрессии, штурмовые действия, обезвреживание ДРГ, аэроразведка и уничтожение противника.

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Клименко отметил, что боевая подготовка и инструкторы, которые проводят обучение наших подразделений – на "очень высоком уровне".

Темы: МВДГвардия наступленияконтрнаступление
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