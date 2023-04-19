США про поїздку Путіна в окуповану Україну: Він знає, що справи в РФ – так собі

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у середу заявила, що візит російського президента Володимира Путіна на окуповану територію України означає, що він усвідомлює не найкращий стан справ Росії.

Про це Жан-П’єр сказала на брифінгу, передає кореспондент "Європейської правди".

"Візит Путіна видається показником того, що вони (росіяни – ред.) знають: для Росії справи йдуть так собі. І Путін, схоже, дуже добре це знає", – підкреслила Карін Жан-П’єр.

Реклама:

"Він, найімовірніше, намагається підтримати власне населення, оскільки знає, що його армія не справляється зі своїми завданнями і не може досягти своїх цілей шляхом вторгнення в Україну, що ми спостерігали протягом останнього року", – додала вона.

Представниця Білого дому підкреслила, що США ніколи не визнають будь-яких претензій Росії на суверенні території України.

"Ми дуже чітко про це заявили і будемо продовжувати це повторювати, тому ми також продовжуватимемо підтримувати Україну та український уряд", – зазначила вона.

ВІДЕО ДНЯ

18 квітня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб угруповання військ "Днєпр" на Херсонському напрямку та "Восток" на Луганщині. При цьому у Кремлі хотіли приховати справжню дату візиту Путіна на Херсонщину.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що візитом президента РФ Володимира Путіна на окуповані території України пропаганда намагається порівняти його з українським лідером Володимиром Зеленським.