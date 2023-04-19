США о поездке Путина в оккупированную Украину: Он знает, что дела в РФ - так себе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду заявила, что визит российского президента Владимира Путина на оккупированную территорию Украины означает, что он осознает не лучшее положение дел России.

Об этом Жан-Пьер сказала на брифинге, передает корреспондент "Европейской правды".

"Визит Путина кажется показателем того, что они (россияне – ред.) знают: для России дела идут так себе. И Путин, похоже, очень хорошо это знает", – подчеркнула Карин Жан-Пьер.

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"Он, скорее всего, пытается поддержать собственное население, поскольку знает, что его армия не справляется со своими задачами и не может достичь своих целей путем вторжения в Украину, что мы наблюдали в течение последнего года", – добавила она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США никогда не признают каких-либо претензий России на суверенные территории Украины.

"Мы очень четко об этом заявили и будем продолжать это повторять, поэтому мы также будем продолжать поддерживать Украину и украинское правительство", – отметила она.

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18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и "Восток" на Луганщине. При этом в Кремле хотели скрыть настоящую дату визита Путина на Херсонщину.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что визитом президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины пропаганда пытается сравнить его с украинским лидером Владимиром Зеленским.