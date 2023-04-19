Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США о поездке Путина в оккупированную Украину: Он знает, что дела в РФ - так себе

Среда, 19 апреля 2023, 23:14
США о поездке Путина в оккупированную Украину: Он знает, что дела в РФ - так себе
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду заявила, что визит российского президента Владимира Путина на оккупированную территорию Украины означает, что он осознает не лучшее положение дел России.

Об этом Жан-Пьер сказала на брифинге, передает корреспондент "Европейской правды".

"Визит Путина кажется показателем того, что они (россияне – ред.) знают: для России дела идут так себе. И Путин, похоже, очень хорошо это знает", – подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Реклама:

"Он, скорее всего, пытается поддержать собственное население, поскольку знает, что его армия не справляется со своими задачами и не может достичь своих целей путем вторжения в Украину, что мы наблюдали в течение последнего года", – добавила она.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США никогда не признают каких-либо претензий России на суверенные территории Украины.

"Мы очень четко об этом заявили и будем продолжать это повторять, поэтому мы также будем продолжать поддерживать Украину и украинское правительство", – отметила она.

ВИДЕО ДНЯ

18 апреля российские пропагандистские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и "Восток" на Луганщине. При этом в Кремле хотели скрыть настоящую дату визита Путина на Херсонщину.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что визитом президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины пропаганда пытается сравнить его с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Темы: СШАПутинХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: