Спалах над Києвом: повітряники заявили про падіння супутника або метеорита

Спалах у небі Києва. Скриншот з відео Олесі Стратієнко

Яскравий спалах у небі над Києвом, який жителі спостерігали у вечері 19 квітня, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA або метеорита.

Джерело: КМВА у Telegram, Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA".

Столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. Відео спалаху опублікували низка Telegram-каналів pic.twitter.com/8CDePBr8vm April 19, 2023

Деталі: Попко додав, що повітряну тривогу оголосили, щоб уникнути можливих жертв від падінь на землю уламків.

Він підкреслив, що ППО у столиці не працювала.

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Пізніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22:30 пов’язані із падінням супутника або метеорита. Ця інформація уточнюється.

Дослівно Повітряні сили: "На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. Протиповітряна оборона в готовності!".

Оновлено: Пізніше проєкт The Alpha Centauri повідомив, що над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).

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