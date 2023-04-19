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Спалах над Києвом: повітряники заявили про падіння супутника або метеорита

Ірина БалачукСереда, 19 квітня 2023, 23:31
Спалах над Києвом: повітряники заявили про падіння супутника або метеорита
Спалах у небі Києва. Скриншот з відео Олесі Стратієнко

Яскравий спалах у небі над Києвом, який жителі спостерігали у вечері 19 квітня, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA або метеорита.

Джерело: КМВА у Telegram, Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook  

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA". 

Деталі: Попко додав, що повітряну тривогу оголосили, щоб уникнути можливих жертв від падінь на землю уламків.

Він підкреслив, що ППО у столиці не працювала.  

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що за попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22:30 пов’язані із падінням супутника або метеорита. Ця інформація уточнюється.

Дослівно Повітряні сили: "На даний час загрози застосування противником засобів повітряного нападу на цьому напрямку немає. Протиповітряна оборона в готовності!".

Оновлено: Пізніше проєкт The Alpha Centauri повідомив, що над Києвом згорів не супутник NASA, а болід (метеор).

Передісторія:

  • Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.
  • Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах. 
  • Раніше у Space повідомили, що несправний космічний супутник NASA впаде на Землю 19-20 квітня.
  • Очікувалося, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19- 20 квітня. RHESSI не є величезним супутником. Він важить лише 270 кілограмів. Зазначалося, що більша частина цієї маси має перетворитися на попіл і пару під час падіння.

Теми: Київкосмос
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