Вспышка над Киевом: воздушники заявили о падении спутника или метеорита
Яркая вспышка в небе над Киевом, которую жители наблюдали вечером 19 апреля, по предварительным данным, является результатом падения на Землю космического спутника NASA или метеорита.
Источник: КГВА в Telegram, Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA".
Столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. Відео спалаху опублікували низка Telegram-каналів pic.twitter.com/8CDePBr8vm— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023
Детали: Попко добавил, что воздушную тревогу объявили, чтобы избежать возможных жертв от падений на землю обломков.
Он подчеркнул, что ПВО в столице не работала.
Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по предварительной информации вспышки над городом Киев около 22:30 связаны с падением спутника или метеорита. Эта информация уточняется.
Дословно Воздушные силы: "В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности!".
Обновлено: Позже проект The Alpha Centauri сообщил, что над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).
Предыстория:
- Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, также сообщалось, что в небе Киевщины заметили воздушную цель.
- Кроме того, столичные жители сообщали, что видели в небе яркую вспышку.
- Ранее в Space сообщили, что неисправный космический спутник NASA упадет на Землю 19-20 апреля.
- Ожидалось, что спутник RHESSI, который изучал Солнце с 2002 года до его вывода из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 21:30 19-20 апреля. RHESSI не является огромным спутником. Он весит всего 270 килограммов. Отмечалось, что большая часть этой массы должна превратиться в пепел и пар во время падения.