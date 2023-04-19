Вспышка над Киевом: воздушники заявили о падении спутника или метеорита

Вспышка в небе Киева. Скриншот из видео Олеси Стратиенко

Яркая вспышка в небе над Киевом, которую жители наблюдали вечером 19 апреля, по предварительным данным, является результатом падения на Землю космического спутника NASA или метеорита.

Источник: КГВА в Telegram, Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA".

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Столичні жителі ще до оголошення повітряної тривоги бачили у небі яскравий спалах. Що саме це було, наразі невідомо. Відео спалаху опублікували низка Telegram-каналів pic.twitter.com/8CDePBr8vm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2023

Детали: Попко добавил, что воздушную тревогу объявили, чтобы избежать возможных жертв от падений на землю обломков.

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Он подчеркнул, что ПВО в столице не работала.

Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по предварительной информации вспышки над городом Киев около 22:30 связаны с падением спутника или метеорита. Эта информация уточняется.

Дословно Воздушные силы: "В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности!".

Обновлено: Позже проект The Alpha Centauri сообщил, что над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).

Предыстория: