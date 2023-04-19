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Вспышка над Киевом: воздушники заявили о падении спутника или метеорита

Ирина БалачукСреда, 19 апреля 2023, 23:31
Вспышка над Киевом: воздушники заявили о падении спутника или метеорита
Вспышка в небе Киева. Скриншот из видео Олеси Стратиенко

Яркая вспышка в небе над Киевом, которую жители наблюдали вечером 19 апреля, по предварительным данным, является результатом падения на Землю космического спутника NASA или метеорита.

Источник: КГВА в Telegram, Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook 

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA".

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Детали: Попко добавил, что воздушную тревогу объявили, чтобы избежать возможных жертв от падений на землю обломков.

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Он подчеркнул, что ПВО в столице не работала.

Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по предварительной информации вспышки над городом Киев около 22:30 связаны с падением спутника или метеорита. Эта информация уточняется.

Дословно Воздушные силы: "В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности!".

Обновлено: Позже проект The Alpha Centauri сообщил, что над Киевом сгорел не спутник NASA, а болид (метеор).

Предыстория:

  • Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, также сообщалось, что в небе Киевщины заметили воздушную цель.
  • Кроме того, столичные жители сообщали, что видели в небе яркую вспышку.
  • Ранее в Space сообщили, что неисправный космический спутник NASA упадет на Землю 19-20 апреля.
  • Ожидалось, что спутник RHESSI, который изучал Солнце с 2002 года до его вывода из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 21:30 19-20 апреля. RHESSI не является огромным спутником. Он весит всего 270 килограммов. Отмечалось, что большая часть этой массы должна превратиться в пепел и пар во время падения.

Темы: Киевкосмос
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