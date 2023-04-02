Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Побиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

Катерина ТищенкоНеділя, 2 квітня 2023, 21:16
Побиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
Свято-Покровський кафедральний собор, фото: Суспільне Хмельницький

У Хмельницькому під час зібрання проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП до ПЦУ, у храмі відбулася перша молитва українською мовою.

Джерело: Суспільне з посиланням на голову ревізійної комісії Юрія Смаля, hromadske, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у Telegram

Деталі: Як повідомив Смаль, ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.

За його словами, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Вони описують майно.

За попередніми даними, на зібранні офіційно зареєструвалося 1235 людей.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА, додав Смаль.

Разом з тим, як повідомляє кореспондент hromadske, у соборі вже відбулася перша молитва українською мовою. Також люди у храмі співали пісні, зокрема гімн України.

Першу українськомовну молитву вже прокоментував міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, він також опублікував відео молитви.

Військовий капелан ЗСУ архімандрит Даниїл (Тарнавський) у коментарі hromadske розповів, що зараз "відбуваються офіційні перереєстраційні заходи".

"Ми описуємо майно, яке належить кафедральному собору, щоб завтра тут нічого не винесли і не сказали, що хтось щось вкрав", — сказав він.

Після цього собор опечатають, а згодом у церкві почне проводити богослужіння ПЦУ, стверджує Даниїл.

Передісторія:

Теми: ХмельницькийПравославна Церква УкраїниУПЦ МП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією

Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко

фото, відеоЗеленський і Дуда зустрілись у Варшаві

Головний храм УПЦ МП у Львові переходить до ПЦУ

У діях ексглави СБУ Баканова щодо справи Кулініча криміналу немає – ДБР

ЗСУ успішно контратакували росіян біля Авдіївки – ISW

Усі новини...
Хмельницький
У Хмельницькому сотні людей прийшли до храму УПЦ МП, де побили військового
Міськрада Хмельницького позбавить УПЦ МП права користуватися землею – мер
Священник УПЦ МП побив військового у храмі Хмельницького
Останні новини
13:42
ЄС виплатив Молдові 10 млн євро підтримки, згодом надасть ще 40 млн євро
13:25
МКІП готує номінаційне досьє для внесення ландшафту Чернігова до спадщини ЮНЕСКО
13:23
Польська PKN Orlen розірвала останній нафтовий контракт з Росією
13:22
відеоДуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі
13:21
фото, оновлено Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку: є загиблі і поранені
13:17
У США ін’єкція Gohibic для лікування хворих на COVID-19 отримала дозвіл на екстрене використання
13:13
Посол КНР назвав "риторичним прийомом" заяви про "безмежну дружбу" з Росією
13:05
Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко
12:52
"Нова пошта" у березні відкрила 10 нових відділень у Польщі
12:52
Російських та білоруських борців допустили до міжнародних змагань
Усі новини...