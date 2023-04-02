Побиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською
У Хмельницькому під час зібрання проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП до ПЦУ, у храмі відбулася перша молитва українською мовою.
Джерело: Суспільне з посиланням на голову ревізійної комісії Юрія Смаля, hromadske, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у Telegram
У Хмельницькому в храмі УПЦ МП, де побили військового, відбувається перша молитва українською мовою. Після події до храму почали приходити люди і збирати підписи для переходу храму до ПЦУ
Відео: hromadske pic.twitter.com/SHQYod3OTgРеклама:— hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2023
Деталі: Як повідомив Смаль, ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.
За його словами, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Вони описують майно.
За попередніми даними, на зібранні офіційно зареєструвалося 1235 людей.
У понеділок представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА, додав Смаль.
Разом з тим, як повідомляє кореспондент hromadske, у соборі вже відбулася перша молитва українською мовою. Також люди у храмі співали пісні, зокрема гімн України.
Першу українськомовну молитву вже прокоментував міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, він також опублікував відео молитви.
Військовий капелан ЗСУ архімандрит Даниїл (Тарнавський) у коментарі hromadske розповів, що зараз "відбуваються офіційні перереєстраційні заходи".
"Ми описуємо майно, яке належить кафедральному собору, щоб завтра тут нічого не винесли і не сказали, що хтось щось вкрав", — сказав він.
Після цього собор опечатають, а згодом у церкві почне проводити богослужіння ПЦУ, стверджує Даниїл.
Передісторія:
- В одному з храмів УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня священнослужитель і віряни побили військового. Поліція відкрила провадження проти священника та військового.
- Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після інциденту з побиттям військового заявив, що міськрада на позачерговій сесії проголосує за припинення користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади.
- Після події біля собору зібралися сотні людей.