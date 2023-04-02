Побиття військового в Хмельницькому: храм перейде до ПЦУ, там провели молитву українською

У Хмельницькому під час зібрання проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП до ПЦУ, у храмі відбулася перша молитва українською мовою.

Джерело: Суспільне з посиланням на голову ревізійної комісії Юрія Смаля, hromadske, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у Telegram

У Хмельницькому в храмі УПЦ МП, де побили військового, відбувається перша молитва українською мовою. Після події до храму почали приходити люди і збирати підписи для переходу храму до ПЦУ



Відео: hromadske pic.twitter.com/SHQYod3OTg — hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2023

Деталі: Як повідомив Смаль, ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.

За його словами, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Вони описують майно.

За попередніми даними, на зібранні офіційно зареєструвалося 1235 людей.

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У понеділок представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА, додав Смаль.

Разом з тим, як повідомляє кореспондент hromadske, у соборі вже відбулася перша молитва українською мовою. Також люди у храмі співали пісні, зокрема гімн України.

Першу українськомовну молитву вже прокоментував міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, він також опублікував відео молитви.

Військовий капелан ЗСУ архімандрит Даниїл (Тарнавський) у коментарі hromadske розповів, що зараз "відбуваються офіційні перереєстраційні заходи".

"Ми описуємо майно, яке належить кафедральному собору, щоб завтра тут нічого не винесли і не сказали, що хтось щось вкрав", — сказав він.

Після цього собор опечатають, а згодом у церкві почне проводити богослужіння ПЦУ, стверджує Даниїл.

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