Під час спалаху в Києві супутник NASA перебував на орбіті – ВВС

Агентство NASA спростувало припущення, що спалахи на Києвом могли бути спричинені падінням з орбіти супутника RHESSI.

Джерело: ВВС з посиланням на представника NASA

Деталі: Роб Маргетта з офісу комунікацій NASA повідомив, що супутник все ще перебував на орбіті, коли спостерігався спалах у Києві.

Він додав, що NASA і міністерство оборони США продовжували відстежувати траєкторію руху RHESSI.

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