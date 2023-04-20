Під час спалаху в Києві супутник NASA перебував на орбіті – ВВС

Агентство NASA спростувало припущення, що спалахи на Києвом могли бути спричинені падінням з орбіти супутника RHESSI.

Джерело: ВВС з посиланням на представника NASA

Деталі: Роб Маргетта з офісу комунікацій NASA повідомив, що супутник все ще перебував на орбіті, коли спостерігався спалах у Києві.

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Він додав, що NASA і міністерство оборони США продовжували відстежувати траєкторію руху RHESSI.

Передісторія:

Увечері 19 квітня на сході України, а також у Київській області оголосили повітряну тривогу, також повідомлялося, що у небі Київщини помітили повітряну ціль.

Крім того, столичні жителі повідомляли, що бачили у небі яскравий спалах.

Раніше у Space повідомили, що несправний космічний супутник NASA впаде на Землю 19-20 квітня.

Очікувалося, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 21:30 19- 20 квітня. RHESSI не є величезним супутником. Він важить лише 270 кілограмів. Зазначалося, що більша частина цієї маси має перетворитися на попіл і пару під час падіння.

Яскравий спалах у небі над Києвом, який жителі спостерігали у вечері 19 квітня, за попередніми даними, є результатом падіння на Землю космічного супутника NASA, повідомила Київська міська військова адміністрація.