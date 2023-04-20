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Во время вспышки в Киеве спутник NASA находился на орбите – ВВС

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 05:58
Во время вспышки в Киеве спутник NASA находился на орбите – ВВС
фото: NASA

Агентство NASA опровергло предположение, что вспышки на Киевом могли быть вызваны падением с орбиты спутника RHESSI.

Источник: ВВС со ссылкой на представителя NASA

Детали: Роб Маргетта из офиса коммуникаций NASA сообщил, что спутник все еще находился на орбите, когда наблюдалась вспышка в Киеве.

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Он добавил, что NASA и министерство обороны США продолжали отслеживать траекторию движения RHESSI.

Предыстория:

  • Вечером 19 апреля на востоке Украины, а также в Киевской области объявили воздушную тревогу, также сообщалось, что в небе Киевщины заметили воздушную цель.
  • Кроме того, столичные жители сообщали, что видели в небе яркую вспышку.
  • Ранее в Space сообщили, что неисправный космический спутник NASA упадет на Землю 19-20 апреля.
  • Ожидалось, что спутник RHESSI, который изучал Солнце с 2002 года до его вывода из эксплуатации в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 21:30 19-20 апреля. RHESSI не является огромным спутником. Он весит всего 270 килограммов. Отмечалось, что большая часть этой массы должна превратиться в пепел и пар во время падения.
  • В КГВА сообщили, что вспышку над Киевом вызвало падение спутника.

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Темы: Киевкосмос
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