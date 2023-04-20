Во время вспышки в Киеве спутник NASA находился на орбите – ВВС

Агентство NASA опровергло предположение, что вспышки на Киевом могли быть вызваны падением с орбиты спутника RHESSI.

Источник: ВВС со ссылкой на представителя NASA

Детали: Роб Маргетта из офиса коммуникаций NASA сообщил, что спутник все еще находился на орбите, когда наблюдалась вспышка в Киеве.

Он добавил, что NASA и министерство обороны США продолжали отслеживать траекторию движения RHESSI.

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