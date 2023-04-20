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Штовханина і зламані ролети у Лаврі: поліція затримала чотирьох хуліганів

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 09:48
Штовханина і зламані ролети у Лаврі: поліція затримала чотирьох хуліганів
фото поліції

Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври. 

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: 19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.

Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій та встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали та доставили до відділу поліції.

За повідомленнями поліції, це двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.

ВІДЕО ДНЯ

Їм оголошено підозру в хуліганстві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, зазначають у прокуратурі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Теми: УПЦ МПКиївполіціяпрокуратура
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