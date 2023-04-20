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Штовханина і зламані ролети у Лаврі: поліція затримала чотирьох хуліганів

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 09:48
Штовханина і зламані ролети у Лаврі: поліція затримала чотирьох хуліганів
фото поліції

Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври. 

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: 19 квітня після завершення роботи комісії Міністерства культури група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали.

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Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.

Правоохоронці провели ряд слідчих дій та встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали та доставили до відділу поліції.

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За повідомленнями поліції, це двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.

Їм оголошено підозру в хуліганстві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, зазначають у прокуратурі.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Теми: УПЦ МПКиївполіціяпрокуратура
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