Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столкновения и сломанные роллеты в Лавре: полиция задержала четырех хулиганов

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 09:48
Столкновения и сломанные роллеты в Лавре: полиция задержала четырех хулиганов
фото полиции

Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: 19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку, сломали защитные роллеты и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение.

Правоохранители провели ряд следственных действий и установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали и доставили в отдел полиции.

По сообщениям полиции, это две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

ВИДЕО ДНЯ

Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отмечают в прокуратуре.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Темы: УПЦ МПКиевполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине

Россияне нанесли групповой авиаудар из четырех СУ-35 по Херсонской области

Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения

Данилов к "миротворцам": Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие

Украинские силы высадились на левом берегу Херсонщины – ISW

Страны Балтии ответили дипломату КНР, который усомнился в суверенитете постсоветских государств

Все новости...
УПЦ МП
Полиция фиксирует, что священники УПЦ МП вывозят из Лавры – Ткаченко
Инцидент в Лавре: верующие УПЦ МП повредили роллеты на опечатанном Минкультом корпусе
Еще один сторонник УПЦ МП отличился нападением на журналиста в Лавре
Последние новости
15:41
фотоВ Харькове произошел взрыв на АЗС, полиция расследует диверсию
15:32
Производитель MacBook для Apple построит новый завод во Вьетнаме
15:27
В МОН рассказали о преимуществах 12-летней системы школьного образования
15:17
Министр обороны Эстонии: до начала украинского контрнаступления может пройти месяц
15:00
Коболеву продлили меру пресечения, Белгород-Днестровский порт будут продавать: итоги недели для ГП
14:43
Россияне могут в ближайшее время начать штурмовать Угледар – Дмитрашковский
14:28
Франция и союзники эвакуируют дипломатов из Судана после того, как это сделали США
14:10
Доля глобальных платежей, осуществленных в юанях в марте, выросла до 2,26%
13:52
"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине
13:20
В Греции на пляжный бар наложили штраф в 33 млн евро
Все новости...
Реклама: