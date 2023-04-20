Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столкновения и сломанные роллеты в Лавре: полиция задержала четырех хулиганов

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 09:48
Столкновения и сломанные роллеты в Лавре: полиция задержала четырех хулиганов
фото полиции

Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: 19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

Реклама:

Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку, сломали защитные роллеты и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение.

Правоохранители провели ряд следственных действий и установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали и доставили в отдел полиции.

ВИДЕО ДНЯ

По сообщениям полиции, это две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отмечают в прокуратуре.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

Темы: УПЦ МПКиевполицияпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: