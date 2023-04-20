Столкновения и сломанные роллеты в Лавре: полиция задержала четырех хулиганов

Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: 19 апреля после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц повредила защитные ролеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали.

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Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку, сломали защитные роллеты и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение.

Правоохранители провели ряд следственных действий и установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали и доставили в отдел полиции.

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По сообщениям полиции, это две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

Им объявлено подозрение в хулиганстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отмечают в прокуратуре.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.