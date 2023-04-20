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"Вагнерівці" примусово депортували дітей із Бахмуту – Офіс генпроркурора

Альона Мазуренко Четвер, 20 квітня 2023, 13:49
Вагнерівці примусово депортували дітей із Бахмуту – Офіс генпроркурора
фото: Донецька обласна прокуратура

Представники так званої ПВК "Вагнер" у квітня незаконно депортували з Бахмута кілька родин разом із неповнолітніми дітьми. Загалом депортовано 3 хлопчиків і 1 дівчинку. 

Джерело: Офіс генпрокурора

​Дослівно: "У ході моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурорами виявлено відео.

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На ньому представники так званої ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з м.Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми".

Деталі: Ювенальні прокурори Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні "вагнерівці" вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.

Теми: депортація дітиБахмутвійна
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