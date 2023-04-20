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"Вагнеровцы" принудительно депортировали детей из Бахмута – Офис генпрокурора

Алена МазуренкоЧетверг, 20 апреля 2023, 13:49
Вагнеровцы принудительно депортировали детей из Бахмута – Офис генпрокурора
фото: Донецкая областная прокуратура

Представители так называемой ЧВК "Вагнер" в апреле незаконно депортировали из Бахмута несколько семей вместе с несовершеннолетними детьми. В общем депортированы 3 мальчиков и 1 девочка.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "В ходе мониторинга СМИ и пророссийских Telegram-каналов прокурорами обнаружено видео.

На нем представители так называемой ЧВК "Вагнер" во главе со своим главарем 16 апреля 2023 года незаконно депортировали из г.Бахмута две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними детьми".

Детали: Ювенальные прокуроры Донецкой областной прокуратуры начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Также установлено, что в течение 17-18 апреля 2023 года из этого населенного пункта вооруженные "вагнеровцы" вывезли в неизвестном направлении еще две семьи бахмутчан с маленькими детьми.

Всего незаконно депортированы три мальчика и одна девочка.

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Темы: депортация детиБахмутвойна
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