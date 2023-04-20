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ППО України потребує більше ракет: за осінь-зиму було знищено 1,5 тисячі повітряних цілей РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 квітня 2023, 14:14
ППО України потребує більше ракет: за осінь-зиму було знищено 1,5 тисячі повітряних цілей РФ
Юрій Ігнат. фото "Укрінформу"

Україна потребує збільшення постачання як зенітно-ракетних комплексів так і ракет до них, оскільки восени та взимку ППО витратила велику кількість цих ракет для відбиття масованих атак РФ.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми очікуємо від наших партнерів збільшення поставок не лише самих комплексів, а й ракет. Тому що видатки ракет доволі серйозні. Восени і взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони-камікадзе і ракети, то по 750 тільки знищено нашою ППО (загалом Росія випустила 850 крилатих ракет за той період –ред.). Це півтори тисячі повітряних цілей (противника). За всю ж війну – ще 600 одиниць пілотованої техніки (літаки, гелікоптери) та як мінімум півтори тисячі БПЛА знищено нашими Силами оборони.

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Отже маємо потужне застосування ракет і воно відповідно потребує потужного наповнення. Сподіватимемося, що черговий "Рамштайн" дасть нам хороші результати і принесе гарні новини".

Що передувало: Financial Times писала, що за її даними, Київ на зустрічі у форматі "Рамштайн" 21 квітня проситиме союзників поповнити запаси боєприпасів для систем ППО, що зменшуються.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійнаРамштайн
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