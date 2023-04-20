Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО Украины нуждается в пополнении ракет: за осень-зиму уничтожено 1,5 тысячи целей РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 апреля 2023, 14:14
ПВО Украины нуждается в пополнении ракет: за осень-зиму уничтожено 1,5 тысячи целей РФ
Юрий Игнат. фото "Укринформа".

Украина нуждается в увеличении поставок как зенитно-ракетных комплексов, так и ракет к ним, поскольку осенью и зимой ПВО потратила большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы ожидаем от наших партнеров увеличения поставок не только самих комплексов, но и ракет. Потому что расходы ракет довольно серьезные. Осенью и зимой враг атаковал нашу инфраструктуру. Если брать дроны-камикадзе и ракеты, то по 750 только уничтожено нашей ПВО (всего Россия выпустила 850 крылатых ракет за тот период -ред.). Это полторы тысячи воздушных целей (противника). За всю же войну - еще 600 единиц пилотируемой техники (самолеты, вертолеты) и как минимум полторы тысячи БПЛА уничтожено нашими Силами обороны.

Реклама:

Так что имеем мощное применение ракет и оно соответственно требует мощного наполнения. Будем надеяться, что очередной "Рамштайн" даст нам хорошие результаты и принесет хорошие новости".

Что предшествовало: Financial Times писала, что по ее данным, Киев на встрече в формате "Рамштайн" 21 апреля будет просить союзников пополнить уменьшающиеся запасы боеприпасов для систем ПВО.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Швейцария ввела санкции против группы Вагнера
"Вагнеровцы" принудительно депортировали детей из Бахмута – Офис генпрокурора
"Миссия чести": воины ССО спасли тело погибшего побратима из-под носа врага
Зеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: