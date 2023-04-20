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Зеленський: Візит генсека НАТО – це знак, що Альянс готовий до амбітних рішень

Ірина БалачукЧетвер, 20 квітня 2023, 14:46
Зеленський: Візит генсека НАТО – це знак, що Альянс готовий до амбітних рішень
Генсек НАТО Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві 20 квітня. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що візит генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва є свідченням того, що Альянс готовий до нової глави у відносинах з Україною.

Джерело: відео з зустрічі зі Столтенбергом, опубліковане у Telegram президента

Пряма мова Зеленського: "Цей візит Єнса Столтенберга – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень".

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Деталі: Як видно з відео, Зеленський закликав генсека НАТО усіляко підтримувати українську формулу миру.  

На що Столтенберг відповів, що буде підтримувати сміливих і мужніх людей України.

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Зеленський повідомив, що під час розмови зі Столтенбергом вони обговорили чотири основних питання.

Зокрема, засідання "Рамштайн", яке відбудеться 21 квітня, і рішення, яких Україна очікує від партнерів – передусім, збройної підтримки.

Також Зеленський просив генсека НАТО допомогти Україні "подолати стриманість партнерів у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації , артилерії, бронетехніки".

Третє питання стосувалося Вільнюського саміту НАТО, який, за словами Зеленського "може стати історичним".

Президент подякував за запрошення відвідати Саміт, але додав, що важливо – щоб і Україна отримала відповідне запрошення.

Четверте питання стосувалося гарантії безпеки для України і українців на шляху до НАТО.

Передісторія:

Теми: ЗеленськийНАТО
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