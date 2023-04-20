Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям

Ирина БалачукЧетверг, 20 апреля 2023, 14:46
Зеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве 20 апреля. Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский считает, что визит генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев является свидетельством того, что Альянс готов к новой главе в отношениях с Украиной.

Источник: видео со встречи со Столтенбергом, опубликованное в Telegram президента

Прямая речь Зеленского: "Этот визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений".

Реклама:

Детали: Как видно из видео, Зеленский призвал генсека НАТО всячески поддерживать украинскую формулу мира. 

На что Столтенберг ответил, что будет поддерживать смелых и мужественных людей Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский сообщил, что во время разговора со Столтенбергом они обсудили четыре основных вопроса.

В частности, заседание "Рамштайн", которое состоится 21 апреля, и решения, которых Украина ожидает от партнеров – прежде всего, вооруженной поддержки.

Также Зеленский просил генсека НАТО помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники".

Третий вопрос касался Вильнюсского саммита НАТО, который, по словам Зеленского "может стать историческим".

Президент поблагодарил за приглашение посетить Саммит, но добавил, что важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение.

Четвертый вопрос касался гарантии безопасности для Украины и украинцев на пути в НАТО.

Предыстория:

Темы: ЗеленскийНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: