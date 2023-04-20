Зеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве 20 апреля. Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский считает, что визит генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев является свидетельством того, что Альянс готов к новой главе в отношениях с Украиной.

Источник: видео со встречи со Столтенбергом, опубликованное в Telegram президента

Прямая речь Зеленского: "Этот визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений".

Детали: Как видно из видео, Зеленский призвал генсека НАТО всячески поддерживать украинскую формулу мира.

На что Столтенберг ответил, что будет поддерживать смелых и мужественных людей Украины.

Зеленский сообщил, что во время разговора со Столтенбергом они обсудили четыре основных вопроса.

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В частности, заседание "Рамштайн", которое состоится 21 апреля, и решения, которых Украина ожидает от партнеров – прежде всего, вооруженной поддержки.

Также Зеленский просил генсека НАТО помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники".

Третий вопрос касался Вильнюсского саммита НАТО, который, по словам Зеленского "может стать историческим".

Президент поблагодарил за приглашение посетить Саммит, но добавил, что важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение.

Четвертый вопрос касался гарантии безопасности для Украины и украинцев на пути в НАТО.

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