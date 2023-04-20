Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям

Ирина БалачукЧетверг, 20 апреля 2023, 14:46
Зеленский: Визит генсека НАТО – это знак, что Альянс готов к амбициозным решениям
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский в Киеве 20 апреля. Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский считает, что визит генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев является свидетельством того, что Альянс готов к новой главе в отношениях с Украиной.

Источник: видео со встречи со Столтенбергом, опубликованное в Telegram президента

Прямая речь Зеленского: "Этот визит Йенса Столтенберга – первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений".

Детали: Как видно из видео, Зеленский призвал генсека НАТО всячески поддерживать украинскую формулу мира. 

На что Столтенберг ответил, что будет поддерживать смелых и мужественных людей Украины.

Зеленский сообщил, что во время разговора со Столтенбергом они обсудили четыре основных вопроса.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, заседание "Рамштайн", которое состоится 21 апреля, и решения, которых Украина ожидает от партнеров – прежде всего, вооруженной поддержки.

Также Зеленский просил генсека НАТО помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники".

Третий вопрос касался Вильнюсского саммита НАТО, который, по словам Зеленского "может стать историческим".

Президент поблагодарил за приглашение посетить Саммит, но добавил, что важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение.

Четвертый вопрос касался гарантии безопасности для Украины и украинцев на пути в НАТО.

Предыстория:

Темы: ЗеленскийНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине

Россияне нанесли групповой авиаудар из четырех СУ-35 по Херсонской области

Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения

Данилов к "миротворцам": Не сажайте нас за стол переговоров, дайте нам оружие

Украинские силы высадились на левом берегу Херсонщины – ISW

Страны Балтии ответили дипломату КНР, который усомнился в суверенитете постсоветских государств

Все новости...
Зеленский
Зеленский выступит перед Конгрессом Мексики – СМИ
"Очень серьезные" системы ПВО уже у Украины, будут еще мощнее – Зеленский
Зеленский приехал на Волынь
Последние новости
15:50
В КГГА обсуждают возможность продления метро до Быковни
15:41
фотоВ Харькове произошел взрыв на АЗС, полиция расследует диверсию
15:32
Производитель MacBook для Apple построит новый завод во Вьетнаме
15:27
В МОН рассказали о преимуществах 12-летней системы школьного образования
15:17
Министр обороны Эстонии: до начала украинского контрнаступления может пройти месяц
15:00
Коболеву продлили меру пресечения, Белгород-Днестровский порт будут продавать: итоги недели для ГП
14:43
Россияне могут в ближайшее время начать штурмовать Угледар – Дмитрашковский
14:28
Франция и союзники эвакуируют дипломатов из Судана после того, как это сделали США
14:10
Доля глобальных платежей, осуществленных в юанях в марте, выросла до 2,26%
13:52
"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине
Все новости...
Реклама: