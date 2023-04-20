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Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 квітня 2023, 18:12
Київрада розірвала договір оренди землі з посольством Росії
Фото: Wikipedia

Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії у столиці, за відповідне рішення проголосували 73 депутати Київради.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, трансляція засідання Київради

Пряма мова Кличка: "Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – Росії".

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Деталі: Також депутати звернулися до Кабінету міністрів щодо повернення майна приміщення посольства у власність української держави.

Довідково. Росія орендувала 0,39 га землі на Повітрофлотському проспекті, 27 у Солом'янському районі Києва, де розташована будівля посольства.

Посольство РФ в українській столиці відкрилося у серпні 1992 року. Наразі воно не працює.

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Що було раніше: 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про розірвання дипвідносин з Росією.

Теми: КиївРосіявійна
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