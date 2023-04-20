Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России

Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России в столице, за соответствующее решение проголосовали 73 депутата Киевсовета.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, трансляция заседания Киевсовета

Прямая речь Кличко: "Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России".

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Детали: Также депутаты обратились в Кабинет министров по возвращению имущества помещения посольства в собственность украинского государства.

Справка. Россия арендовала 0,39 га земли на Воздухофлотском проспекте, 27 в Соломенском районе Киева, где расположено здание посольства.

Посольство РФ в украинской столице открылось в августе 1992 года. Сейчас оно не работает.

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