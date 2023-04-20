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Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России

Станислав ПогориловЧетверг, 20 апреля 2023, 18:12
Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством России
Фото: Wikipedia

Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России в столице, за соответствующее решение проголосовали 73 депутата Киевсовета.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegramтрансляция заседания Киевсовета

Прямая речь Кличко: "Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора - России".

Детали: Также депутаты обратились в Кабинет министров по возвращению имущества помещения посольства в собственность украинского государства.

Справка. Россия арендовала 0,39 га земли на Воздухофлотском проспекте, 27 в Соломенском районе Киева, где расположено здание посольства.

Посольство РФ в украинской столице открылось в августе 1992 года. Сейчас оно не работает.

Что предшествовало: 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

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Темы: КиевРосcиявойна
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