Залужний розповів латвійському колезі про фронт і нагальні потреби України

Валерій Залужний і Леонідс Калниньш, фото з Telegram головнокомандувача ЗСУ

Україну вперше відвідав командувач Збройних Сил Латвії Леонідс Калниньш, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів йому про ситуацію на українському фронті, потребу в посиленні ППО та постачанні озброєєня.

Джерело: Telegram-канал головнокомнадувача ЗСУ

Пряма мова: "Провів зустріч із командувачем Національних Збройних Сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну.

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Розповів про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння".

Деталі: Залужний та Калниньш домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.

Головнокомандувач ЗСУ подякував генералу Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку України.