Залужный рассказал латвийскому коллеге о фронте и насущных нуждах Украины

Валерий Залужный и Леонидс Калныньш, фото из Telegram главнокомандующего ВСУ

Украину впервые посетил командующий Вооруженных Сил Латвии Леонидс Калныньш, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал ему о ситуации на украинском фронте, потребности в усилении ПВО и поставках вооружения.

Источник: Telegram-канал главнокомандующего ВСУ

Прямая речь: "Провел встречу с командующим Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину.

Рассказал о текущей обстановке на фронте. Подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставки снарядов и вооружения".

Детали: Залужный и Калныньш договорились продолжать диалог и сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Калныньша и весь латвийский народ за солидарность и поддержку Украины.