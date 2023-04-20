Залужный рассказал латвийскому коллеге о фронте и насущных нуждах Украины
Украину впервые посетил командующий Вооруженных Сил Латвии Леонидс Калныньш, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал ему о ситуации на украинском фронте, потребности в усилении ПВО и поставках вооружения.
Источник: Telegram-канал главнокомандующего ВСУ
Прямая речь: "Провел встречу с командующим Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину.
Рассказал о текущей обстановке на фронте. Подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставки снарядов и вооружения".
Детали: Залужный и Калныньш договорились продолжать диалог и сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Калныньша и весь латвийский народ за солидарность и поддержку Украины.