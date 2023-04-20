Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный рассказал латвийскому коллеге о фронте и насущных нуждах Украины

"Украинская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 22:09
Залужный рассказал латвийскому коллеге о фронте и насущных нуждах Украины
Валерий Залужный и Леонидс Калныньш, фото из Telegram главнокомандующего ВСУ

Украину впервые посетил командующий Вооруженных Сил Латвии Леонидс Калныньш, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал ему о ситуации на украинском фронте, потребности в усилении ПВО и поставках вооружения.

Источник: Telegram-канал главнокомандующего ВСУ

Прямая речь: "Провел встречу с командующим Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину.

Рассказал о текущей обстановке на фронте. Подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставки снарядов и вооружения".

Детали: Залужный и Калныньш договорились продолжать диалог и сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Калныньша и весь латвийский народ за солидарность и поддержку Украины.

Темы: ЗалужныйЛатвияПВОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт

фотоВ Киеве на мероприятие любителей форсажа пригласили военкомов раздать повестки – полиция

Пока сын Пескова "воевал" в Украине, его Tesla получала штрафы в Москве – росСМИ

В России возмущаются невыдачей американских виз журналистам: Не забудем, не простим

В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках

"Я пожертвовал $100 млн": Маск ответил Стивену Кингу относительно помощи Украине

Все новости...
Залужный
Залужный и командующий НАТО в Европе обсудили ситуацию на фронте и военные потребности Украины
Залужный встретился с главой штаба вооруженных сил Франции
"Он готовился всю жизнь": Резников рассказал об атмосфере в кабинете Залужного в первые часы вторжения
Последние новости
01:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 2 громадам
00:42
Зеленский: РФ говорит, что воюет в Украине с НАТО, потому что неспособна нас победить
23:52
Зеленский: Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт
23:30
фотоСырский проехал по всей линии соприкосновения на Бахмутском направлении
23:11
Немецкий генерал призвал к скорейшей передаче Украине истребителей F-16
22:58
Twitter возвращает знаменитостям "синюю галочку" без уплаты за подписку – СМИ
22:33
Спас от обстрелов 150 человек. История борьбы волонтера с Лисичанска за жизнь украинцев
22:21
В ЕС назвали неприемлемыми скандальные заявления посла Китая во Франции
22:08
Зеленский анонсировал международные события, которые могут дать воинам больше оружия
21:51
Главный дипломат ЕС призвал к военно-морскому патрулированию в Тайваньском проливе
Все новости...
Реклама: