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Зеленський: Ніхто не зрозуміє, якщо у Вільнюсі не прозвучить запрошення України до НАТО

Олена РощінаЧетвер, 20 квітня 2023, 23:19
Зеленський: Ніхто не зрозуміє, якщо у Вільнюсі не прозвучить запрошення України до НАТО
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку Україну офіційно запросять стати членом Північноатлантичного альянсу.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського 20 квітня

Деталі: Президент зазначив, що цього дня обговорював із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві захист України, "захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах", і захист життя.

Також ішлося про майбутні зустрічі у форматі "Рамштайн" та саміт Північноатлантичного альянсу.

Пряма мова Зеленського: "Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою.

Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі.

Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.

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Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена". 

Деталі: За словами Зеленського, внесок українських воїнів  європейську та євроатлантичну безпеку зараз найбільший, бо вони "життям захищають свободу". 

Президент подякував усім партнерам, які підтримують Україну.

Цьому передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.

Теми: ЗеленськийНАТОУкраїна
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