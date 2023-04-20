Зеленський: Ніхто не зрозуміє, якщо у Вільнюсі не прозвучить запрошення України до НАТО

Президент Володимир Зеленський очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку Україну офіційно запросять стати членом Північноатлантичного альянсу.

Джерело: вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського 20 квітня

Деталі: Президент зазначив, що цього дня обговорював із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві захист України, "захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах", і захист життя.

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Також ішлося про майбутні зустрічі у форматі "Рамштайн" та саміт Північноатлантичного альянсу.

Пряма мова Зеленського: "Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою.

Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі.

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Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.

Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена".

Деталі: За словами Зеленського, внесок українських воїнів європейську та євроатлантичну безпеку зараз найбільший, бо вони "життям захищають свободу".

Президент подякував усім партнерам, які підтримують Україну.

Цьому передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.