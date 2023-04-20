Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе летом Украину официально пригласят стать членом Североатлантического альянса.

Источник: вечернее видеообращение Владимира Зеленского 20 апреля

Детали: Президент отметил, что в этот день обсуждал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве защиту Украины, "защиту всего международного порядка, основанного на правилах", и защиту жизни.

Реклама:

Также речь шла о предстоящих встречах в формате "Рамштайн" и саммите Североатлантического альянса.

Прямая речь Зеленского: "Готовимся к встрече "Рамштайн", и позиция господина Столтенберга является важной.

Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны.

ВИДЕО ДНЯ

Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года. Но его содержание прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, в контактах разного уровня, которые мы ведем с нашими партнерами.

Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс. Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена".

Детали: По словам Зеленского, вклад украинских воинов в европейскую и евроатлантическую безопасность сейчас самый большой, потому что они "жизнью защищают свободу".

Президент поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают Украину.

Этому предшествовало: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.