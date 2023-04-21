Стала известна причина взрыва в Белгороде: из российского бомбардировщика выпал боеприпас
Пятница, 21 апреля 2023, 00:58
Причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.
Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Детали: По данным российского министерства, в результате инцидента есть повреждения жилых зданий, однако жертв нет.
Отмечается, что в настоящее время проводится расследование.
Предыстория:
- Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.
- В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.