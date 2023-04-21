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Стала известна причина взрыва в Белгороде: из российского бомбардировщика выпал боеприпас

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 00:58
Стала известна причина взрыва в Белгороде: из российского бомбардировщика выпал боеприпас
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В БЕЛГОРОДЕ РФ. ФОТО ИЗ TELEGRAM "ЖЕСТЬ БЕЛГОРОД"

Причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Детали: По данным российского министерства, в результате инцидента есть повреждения жилых зданий, однако жертв нет.

Отмечается, что в настоящее время проводится расследование.

Предыстория:

  • Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.
  • В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.

Темы: Росcиявзрыв
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