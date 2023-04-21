Стала известна причина взрыва в Белгороде: из российского бомбардировщика выпал боеприпас

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В БЕЛГОРОДЕ РФ. ФОТО ИЗ TELEGRAM "ЖЕСТЬ БЕЛГОРОД"

Причиной взрыва в российском городе Белгород стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Детали: По данным российского министерства, в результате инцидента есть повреждения жилых зданий, однако жертв нет.

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Отмечается, что в настоящее время проводится расследование.

Предыстория:

Вечером 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка.

В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.