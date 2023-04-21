Рішення про членство України в НАТО не буде швидким – міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що вступ України до НАТО може відбутися швидко.

Джерело: інтерв'ю Пісторіуса телеканалу ZDF

Пряма мова: "Двері (Північноатлантичного альянсу – ред.) трошки прочинилися, проте зараз не час, щоб вирішувати (питання вступу України до НАТО – ред.)".

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Деталі: Міністр оборони Німеччини наголосив, що рішення про вступ України до НАТО не може бути ухвалене просто з почуття солідарності.

За його словами, таке рішення необхідно ухвалювати "з холодною головою і гарячим серцем", але "ніяк не навпаки".

Пісторіус додав, що на черговій зустрічі 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині питання про вступ України до НАТО або ЄС не буде порушуватися.

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