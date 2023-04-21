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Рішення про членство України в НАТО не буде швидким – міністр оборони Німеччини

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 04:58
Рішення про членство України в НАТО не буде швидким – міністр оборони Німеччини
БОРИС ПІСТОРІУС. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає, що вступ України до НАТО може відбутися швидко.

Джерело: інтерв'ю Пісторіуса телеканалу ZDF

Пряма мова: "Двері (Північноатлантичного альянсу – ред.) трошки прочинилися, проте зараз не час, щоб вирішувати (питання вступу України до НАТО – ред.)".

Деталі: Міністр оборони Німеччини наголосив, що рішення про вступ України до НАТО не може бути ухвалене просто з почуття солідарності.

За його словами, таке рішення необхідно ухвалювати "з холодною головою і гарячим серцем", але "ніяк не навпаки".

Пісторіус додав, що на черговій зустрічі 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині питання про вступ України до НАТО або ЄС не буде порушуватися.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув з неанонсованим візитом до Києва.
  • Єнс Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.
  • Володимир Зеленський очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку Україну офіційно запросять стати членом Північноатлантичного альянсу.

Теми: НАТОНімеччинаУкраїна
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