Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым – министр обороны Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что вступление Украины в НАТО может произойти быстро.

Источник: интервью Писториуса телеканалу ZDF

Прямая речь: "Двери (Североатлантического альянса – ред.) немножко приоткрылись, однако сейчас не время, чтобы решать (вопрос вступления Украины в НАТО – ред.)".

Детали: Министр обороны Германии отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО не может быть принято просто из чувства солидарности.

По его словам, такое решение необходимо принимать "с холодной головой и горячим сердцем", но "никак не наоборот".

Писториус добавил, что на очередной встрече 21 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии вопрос о вступлении Украины в НАТО или ЕС не будет подниматься.

Что этому предшествовало:

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