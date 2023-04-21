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Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым – министр обороны Германии

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 04:58
Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым – министр обороны Германии
БОРИС ПИСТОРИУС. ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что вступление Украины в НАТО может произойти быстро.

Источник: интервью Писториуса телеканалу ZDF

Прямая речь: "Двери (Североатлантического альянса – ред.) немножко приоткрылись, однако сейчас не время, чтобы решать (вопрос вступления Украины в НАТО – ред.)".

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Детали: Министр обороны Германии отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО не может быть принято просто из чувства солидарности.

По его словам, такое решение необходимо принимать "с холодной головой и горячим сердцем", но "никак не наоборот".

Писториус добавил, что на очередной встрече 21 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии вопрос о вступлении Украины в НАТО или ЕС не будет подниматься.

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Что этому предшествовало:

  • 20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
  • Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.
  • Владимир Зеленский ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе летом Украину официально пригласят стать членом Североатлантического альянса.

Темы: НАТОГерманияУкраина
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