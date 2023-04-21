Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым – министр обороны Германии
Пятница, 21 апреля 2023, 04:58
Министр обороны Германии Борис Писториус не считает, что вступление Украины в НАТО может произойти быстро.
Источник: интервью Писториуса телеканалу ZDF
Прямая речь: "Двери (Североатлантического альянса – ред.) немножко приоткрылись, однако сейчас не время, чтобы решать (вопрос вступления Украины в НАТО – ред.)".
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Детали: Министр обороны Германии отметил, что решение о вступлении Украины в НАТО не может быть принято просто из чувства солидарности.
По его словам, такое решение необходимо принимать "с холодной головой и горячим сердцем", но "никак не наоборот".
Писториус добавил, что на очередной встрече 21 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии вопрос о вступлении Украины в НАТО или ЕС не будет подниматься.
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Что этому предшествовало:
- 20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
- Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее.
- Владимир Зеленский ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе летом Украину официально пригласят стать членом Североатлантического альянса.