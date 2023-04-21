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Командувач Повітряних сил показав ЗРК "Patriot" в Україні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 10:40
Командувач Повітряних сил показав ЗРК Patriot в Україні
фото Повітряних сил

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків.

Джерело: Олещук у Telegram

Деталі: Командувач ПС подякував українським зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів, міжнародним партнерам, які передали зенітний ракетний комплекс та всім, хто сприяв цьому процесу.

Більше новин про ЗРК "Patriot" Повітряні сили обіцяють трохи згодом.

Пряма мова: "На фото позаду мене пускова установка ЗРК "Patriot", яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!

Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.

Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним силам потрібен винищувач F-16! Тримаймо небо і чекаємо гарних новин із Рамштайну!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат наголосив, що Україна потребує збільшення постачання як зенітно-ракетних комплексів так і ракет до них, оскільки восени та взимку ППО витратила велику кількість цих ракет для відбиття масованих атак РФ.

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: PatriotПовітряні сили ЗСУППОдопомога Україні
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