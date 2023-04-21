Командувач Повітряних сил показав ЗРК "Patriot" в Україні

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків.

Джерело: Олещук у Telegram

Деталі: Командувач ПС подякував українським зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів, міжнародним партнерам, які передали зенітний ракетний комплекс та всім, хто сприяв цьому процесу.

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Більше новин про ЗРК "Patriot" Повітряні сили обіцяють трохи згодом.

Пряма мова: "На фото позаду мене пускова установка ЗРК "Patriot", яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!

Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.

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Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним силам потрібен винищувач F-16! Тримаймо небо і чекаємо гарних новин із Рамштайну!".

Нагадаємо: Напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат наголосив, що Україна потребує збільшення постачання як зенітно-ракетних комплексів так і ракет до них, оскільки восени та взимку ППО витратила велику кількість цих ракет для відбиття масованих атак РФ.

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