Командующий Воздушных сил показал ЗРК "Patriot" в Украине

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук проверил боевые позиции ЗРК "Patriot" на одном из направлений.

Источник: Олещук в Telegram

Детали: Командующий ВС поблагодарил украинских зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков, международных партнеров, которые передали зенитный ракетный комплекс, и всех, кто способствовал этому процессу.

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Больше новостей о ЗРК "Patriot" Воздушные силы обещают чуть позже.

Прямая речь: "На фото позади меня пусковая установка ЗРК "Patriot", которая уже несет боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины!

Хотя в небольшом количестве, но по-факту уже имеем на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

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Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным силам нужен истребитель F-16! Держим небо и ждем хороших новостей из Рамштайна!".

Напомним: Накануне очередной встречи в формате "Рамштайн" спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что Украина нуждается в увеличении поставок как зенитно-ракетных комплексов так и ракет к ним, поскольку осенью и зимой ПВО потратила большое количество этих ракет для отражения массированных атак РФ.

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