Кремль пригрозив Києву після розірвання договору оренди з посольством РФ
П'ятниця, 21 квітня 2023, 14:13
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "відреагує" на розірвання договору оренди землі з посольством Росії в Києві, згадавши землю посольства України на території агресора.
Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Пєскова на пресконференції
Пряма мова: "Звичайно (відреагуємо - ред.). Тут (у РФ - ред.) же теж є земля під посольством України тощо".
Передісторія:
- 20 квітня Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії в столиці, за відповідне рішення проголосували 73 депутати Київради.
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