Кремль пригрозив Києву після розірвання договору оренди з посольством РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "відреагує" на розірвання договору оренди землі з посольством Росії в Києві, згадавши землю посольства України на території агресора.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Пєскова на пресконференції

Пряма мова: "Звичайно (відреагуємо - ред.). Тут (у РФ - ред.) же теж є земля під посольством України тощо".

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