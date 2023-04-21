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Кремль пригрозив Києву після розірвання договору оренди з посольством РФ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 квітня 2023, 14:13
Кремль пригрозив Києву після розірвання договору оренди з посольством РФ
Дмитро Пєсков, Getty images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль "відреагує" на розірвання договору оренди землі з посольством Росії в Києві, згадавши землю посольства України на території агресора.

Джерело: ТАСС із посиланням на заяву Пєскова на пресконференції 

Пряма мова: "Звичайно (відреагуємо - ред.). Тут (у РФ - ред.) же теж є земля під посольством України тощо".

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Передісторія:  

  • 20 квітня Київська міська рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії в столиці, за відповідне рішення проголосували 73 депутати Київради.

Теми: РосіяКиївдипломатичні відносиниМЗС
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